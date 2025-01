Miguel Frigenti y Óscar han encontrado el uno en el otro un gran apoyo en la casa, y l a complicidad no falta entre ellos , tanto es así que Nua, el novio de Miguel Frigenti, ha reaccionado a esto desde el plató de 'GH DÚO', donde ha dejado claro que esto no le hace mucha gracia.

Aunque, en un primero el novio del concursante aseguraba estar tranquilo, terminaba reconociendo que le da miedo que empiece a dejar de quererle: "No sé, dentro igual se puede vivir de una forma . Son muchos años, estoy con él desde hace casi siete años y, yo no dudo de que me quiera porque me quiere, pero a lo mejor puede empezar a sentir cosas y no sé..."

Y, pesa a que prefería quitarle un poco de hierro al asunto: "He visto el 24 horas y no deja de ser un vídeo con música interesante, pero no me hace gracia, las cosas como son". Terminaba lanzando una significativa pregunta a Carlos Sobera: "A ti tampoco te haría gracia, ¿verdad? ¿o te quedarías tranquilo?". A lo que el presentador respondía bromeando: "Bueno, si lo hace Frigenti no me importaría, si lo hace mi pareja igual tengo otra percepción del asunto".