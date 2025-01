22:28 H Javier, abandona el concurso

Javier no puede más. Desde plató, el presentador conecta con el concursante y asegura que ha activado el protocolo de abandono. Javier: "No puedo más y no me gusta estar con la burra al trigo, así que decido abandonar el concurso, no hay vuelta atrás. Cada mañana que me levanto me cuesta la vida, estoy sufriendo y no quiero estar aquí. Pido perdón a todos los que han confiado en mi y a todos vosotros". Carlos Sobera le anuncia que le espera en plató.