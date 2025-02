"Hoy no me siento bien" , algo que diría Montoya en cualquiera de las hogueras de la Isla de las Tentaciones , es también el nuevo single de Alejandro Sanz. Para esta ocasión, el artista, que siempre ha estado fascinado por el universo musical mexicano , ha colaborado junto a uno de los máximos exponente de la música regional de ese país: Grupo Frontera.

'Hoy no me siento bien' ha sido producido por Edgar Barrera , uno de los productores número uno en el mercado latino actual y con la participación en los arreglos de Luis Miguel Gómez Castaño Casta , uno de los compañeros habituales del equipo de Sanz. Además, este tema junto a 'Palmeras en el jardín' , son los singles del nuevo trabajo discográfico que muy pronto anunciará el artista.

Con 'Hoy no me siento bien', Alejandro Sanz continua sumando éxitos y futuros clásicos, como los que le han alzado a ganar 22 Latin Grammy, 4 Grammy en su palmarés y un Billboard por su trayectoria, entre otros importantes galardones, además de vender más de 25 millones de discos. No hay duda de que es uno de los artistas españoles más admirados del panorama internacional, por tanto, era evidente que tenía que tener su hueco en un programa en el que la música es tan importante como en 'La Isla de las Tentaciones'.