A Marieta la están criticando continuadamente en las redes sociales por su actuación en la tercera edición de 'GH DÚO': la tachan de "mueble" porque muchos fans del formato sienten que no está dando contenido y muchos se han confesado hasta decepcionados con ella tras haberla visto en 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Sus amigos, María Aguilar y David Vaquero, han querido salir en su defensa en la alfombra roja de los Gen Z Awards .

Como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han asegurado que su amiga no es un "mueble" y que está haciendo un buen concurso. "Para mí lo está haciendo genial, está dando su juego, que ahora la he visto discutiendo... Para mí es la ganadora", ha asegurado María, mientras que David confesaba que cree que critican a su amiga "porque tiene novio y no se lía con otro": "Hay otros tipos de juego y para mí lo está haciendo bien".