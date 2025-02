Todo comenzaba con un toque de atención de Romina a Sergio por la prueba del hotel

Poco a poco la discusión fue a más y terminaron protagonizando una tensa discusión

El reencuentro de Javi y Daniela molesta a Vanessa: "Está en una sala llorando y negándose a participar en la repesca"

Esta semana, la prueba del hotel ha llegado a 'GH DÚO'. Los concursantes han tenido diferentes roles y la cocina ha quedado en manos de José María Almoguera. Su gestión no ha gustado a todos y pronto ha sido acusado de esconder comida.

Pero este no ha sido el único problema que han tenido los participantes esta semana y, mientras discutían por la comida, llegaba un conflicto mayor. Romina, como directora del hotel, tocaba la campanita y recordaba que no se estaban cumpliendo las normas de la prueba reprochando la actitud de algunos compañeros, especialmente en la cocina.

Pero la argentina terminaba tirando la toalla: "Yo no me estreso más. A mí comer es lo que menos me importa. No soy de las personas que más come, soy la que menos come". En ese momento, Sergio rebatía sus palabras y ella no dudaba en darle un toque de atención: "Por favor, señor, póngase bien el botón que está mal puesto y es fallo de prueba", le pedía.

"No te lo tomes todo a la defensiva", le respondía él. "Que cada uno se concentre en lo que tiene que hacer y dejen de boquear tanto, verán como ganamos la prueba. Muchos boquean pero no hacen un carajo. Este chico se va a tener que comer tanto la boca cuando salga... Se va a tener que comer las palabras", insistía ella.

"Te veo todos los días comer, Romina, que no soy tonto. Que me lo haga es otra cosa", le contestaba él una vez más. "Sí eres un poco tonto", decía la argentina. Era entonces cuando la discusión afeaba y Sergio le pedía respeto: "No me faltes el respeto, que yo no te lo estoy faltando a ti. Si algo soy es una persona auténtica y clara. No peleo con nadie aquí". "¡Estás peleando porque estás nominado!", le acusaba Romina. "No me toques los cojon**. Haz la prueba y después hablamos si quieres. ¿Puedes ser un poco profesional?", concluía ella.

La discusión empeora por momentos

No obstante, ahí no quedaba todo y la discusión continuaba momentos más tarde: "Hay una cosa muy importante en la vida que es el respeto y la humildad y creo que tú no lo tienes", le reprochaba Sergio. "Te activas cuando estás nominado, eres un falso".