Después de que Vanessa tomara la decisión de no participar en la repesca , todo quedaba entre Álex Ghita y Manuel Cortés. Una vez los dos habían regresado a la casa de 'GH DÚO' y se habían reencontrado con aquellos con los que tenían cuentas pendientes, llegaba el momento de los posicionamientos .

Después de que los primeros concursantes se posicionaran, Manuel Cortés soltaba una declaración que ponía a pensar a aquellos que se habían colocado a favor de Álex: "Sabes tantas cosas que te has preparado que si supieran hasta los que están de tu parte... Madre mía".

"¿A Manuel le habéis cambiado las pilas o algo? Me está sorprendiendo", reaccionaba Álex. " Se cree el ladrón que todo el mundo es de su misma condición . Sorpresas te da la vida, como las que te van a dar a ti", respondía Manuel.

El presentador aprovechaba la ocasión para preguntar al hijo de Raquel Bollo que había querido decir respecto a los que están de parte de Álex: "Me refería a lo preparado que viene, lo fuerte, que se ha venido arriba. Mi opinión clara y concisa es que él me acusa a mí y me hace descalificativos, y él fuera ha cogido un rol arrimándose a los fans, se ha venido arriba y va de agitador de la casa".