Manuel Cortés se ha reencontrado con sus cuentas pendientes en su vuelta a la casa de 'GH DÚO'

"Has hablado muchísimo de mí a las espaldas", le ha reprochado a Romina

La prueba semanal desencadena una tremenda bronca entre Romina y Sergio: "Estás podrida por dentro"

La repesca ha llegado a 'GH DÚO' y, con ella, el regreso de Manuel Cortés a Guadalix de la Sierra. El cantante ha sido uno de los elegidos y en su vuelta a la casa se ha reencontrado con Romina y Miguel Frigenti, dos de los concursantes con los que tenía cuentas pendientes.

En primer lugar, Manuel se ha visto con Romina y el protagonista ha sido el silencio. Después de saludarse, ninguno de los dos pronunciaba ni una sola palabra. Hasta que Ion Aramendi ha entrado en directo: "El mismo que había en la casa. El mismo que me pensaba yo. Ya se imaginará ella que al salir he podido ver todo lo que ha dicho sobre mí", ha comenzado Manuel.

Ella se ha quedado un tanto extrañada y ha tratado de defenderse: "No recuerdo haber dicho nada tan grave sobre ti, pero bueno". Pero él se ha mantenido firme: "Nunca me lo habrías dicho a la cara, siempre de buen rollo. Al salir he visto que has hablado un montón sobre mí. Hubiera sido muy fácil decírmelo a la cara. Me he sorprendido contigo".

Ha sido entonces cuando el presentador le ha preguntado qué era lo que más le había dolido de todo lo que había visto de Romina: "Lo que más me duele es que ha hablado muchísimo a mis espaldas y ha tenido una convivencia conmigo bastante normal e incluso positiva. Me sorprendió su postura muchísimo, he podido comprobar que claramente está de parte de un grupo y habla muchísimo a las espaldas pero cuando le preguntas no dice nada".

No obstante, Romina no ha dudado en explicar cuál fue el momento que supuso un antes y un después: "Yo empecé a hablar de él después de lo que pasó con Maica. No me sentó nada bien. Todos los vídeos serán desde que te metiste con Maica, antes de eso no creo que encuentres nada".

El reencuentro de Manuel y Frigenti

Una vez ha finalizado su reencuentro con Romina, Miguel Frigenti ha entrado en la sala. "Yo no voy a entrar aquí atizando al cuello", ha comenzado el hijo de Raquel Bollo al verle. "Reconociendo que estás haciendo un buen concurso, me gustaría verte más real. Pienso que estás utilizando muchísimo la estrategia. Te están molestando demasiadas cosas que antes no te molestaban", ha continuado refiriéndose al colabrador.