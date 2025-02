Marieta lo primero que hacía era preguntarle a Álex qué tal le había ido en sus días fuera de la casa. "He tenido regalitos en el plató, como un 'tamagochi" , le desvelaba el entrenador. En el inicio de su conversación, no obstante, se notaba la tensión entre ellos. "Yo jugaba un montón con lo 'tamagochi' de pequeña. Me entretenían así que no me lo tomo a mal. Además, hace daño quién puede, no quién quiere", aseguraba después Marieta a Ion Aramendi cuando el presentador le preguntaba por las palabras de su excompañero.

Por su parte, Álex volvía a la casa anunciando sus ganas de ir a por todas pero sorprendía diciendo que esperaba tener una mejor relación con Marieta de producirse esta segunda etapa. "Yo adelanto que soy un poco cerrada a veces. Cuando una persona no me entra, no me entra. No es nada personal ni tengo nada en contra de él por lo de fuera, pero es que si no me entra, no me entra. A mí él no me hizo una convivencia fácil", respondía Marieta, enumerando los motivos por los que Álex no le convencía.