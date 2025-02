Las dudas de Albert sobre las conversaciones de Javier con otras mujeres: "No me lo creo..."

Aunque afirmaban que seguían juntos y no habían separado sus caminos, la realidad es que no estaban bien entre ellos. El concurso parece haberles pasado factura, y más después de que Javi confesase algo que Vanessa venía reprochándole desde hacía meses: unas conversaciones con "un par de chicas" por redes sociales.

"Como sospechaba, hay algo más que no me ha contado. Me ha pedido que necesita su tiempo estos días", aseguraba Vanessa. Javi explicaba que no había estado bien en la casa porque sentía haberlo ocultado: "Los tiros van porque he chateado con un par de chicas, pero nada más". Aunque ella confesaba que "ya no le cree".