Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz coinciden: no quieren volver a convivir juntas

Las ganadoras de 'GH DÚO' protagonizan una discusión en el plató

María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez han abandonado la casa de 'GH DÚO' tras su estancia como clientas 'VIP' en el hotel de la prueba semanal y las dos han sacado la misma conclusión: que ninguna quisiera verse conviviendo con la otra. Prueba de ello no solo ha sido su tensión en la casa, sino también la discusión que tuvieron en el plató nada más llegar.

Las ganadoras de 'GH DÚO' visionaron lo que habían dicho la una de la otra dentro de la casa. El mal rollo entre ellas era palpable y el paso de los días no alivió la tensión. "Yo nunca con María Jesús he coincidido en mi vida. Espero no volver a coincidir nunca más. Llego a esa casa y cuando pasa un día, porque un compañero lo cuenta en la casa, viene y me dice lo que que ha dicho 'choni' (...) Pero lo 'de cloaca' es como 'sucia'. A partir de ahí no quería saber nada más de ti", le dijo Lucía a María Jesús, sin perdonarle cómo se había referido a ella.

Para María Jesús Ruiz, Lucía había hecho unos comentarios al entrar en la casa que no le habían gustado y que por ello no le había caído bien. "Hizo un comentario, que por eso fue lo de 'choni de cloaca', en el cuarto de baño diciendo que ella por su niña no iba a trabajar en un reality más de dos meses, como dejándome a mí de mala madre", acusó. Lucía reaccionaba sorprendida ante lo que estaba escuchando y la tensión estallaba.