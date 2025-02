Sandra Barneda revela si ha hablado con las Campos por sus declaraciones sobre José María Almoguera

"He pensado: '¡Qué pena que ya no esté 'Así es la vida' porque el fucking show es el que quizá esté dando él en el buen sentido de la palabra. Es un buen ejemplo de que no puedes decir nunca que no", declaró la presentadora de 'La isla de las tentaciones 8', que también reveló que le parecía "muy divertida" la etapa en la que José María se escondía del resto de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra para darse besos con María Sánchez 'La Jerezana'.