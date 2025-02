"Él la lengua la tiene un poco más larga que yo", comenzaba diciendo Nua, novio de Miguel Frigenti. "Porque...", añadía. Era Carlos Sobera quien aseguraba que el colaborador "está muy tranquilo": "Dice que sois una relación abierta" . Nua entonces subrayaba lo siguiente: "Yo ni confirmo ni desmiento. Es que no lo somos. No sé en qué momento ha dicho que somos pareja abierta".

"A veces, alguna cosa, pero vamos que eso no es pareja abierta. Pareja abierta es cuando cada uno hace algo por separado y no se lo dicen...", señalaba el defensor de Miguel Frigenti. No obstante, ante el último tonteo de los dos concursantes, apuntaba que no había visto nada por lo que cabrearse. "¿Cómo que no? Si lo estoy viendo yo que estoy ciego", bromeaba Carlos Sobera, mientras que Vanessa aseguraba que le hierve la sangre y no es ni su novio, metiendo más leña al fuego.