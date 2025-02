22:12 H Viajes

Álex, Marieta y Sergio charlan animadamente en la cocina sobre diferentes culturas. Álex les cuenta: "Yo llevo desde los 13 años aquí y tengo 31, nunca he vuelto a Rumania". Sergio, curioso, le pregunta: "¿Por qué no has vuelto a tu país?"

Álex explica: "Cuando me voy de viaje, prefiero ir a sitios que no conozco. Al principio no podía ir porque no tenía dinero, y ahora, prefiero visitar otros lugares, como México, por ejemplo".

Sergio, con su amplia experiencia viajera, comparte sus vivencias: "Yo he estado en Bali y Tailandia, es increíble lo que puedes aprender de cada cultura y cómo te cambia la perspectiva".