Entre Miguel Frigenti y Óscar hay algo roto dentro de la casa de 'GH DÚO'. El jueves pasado, el concursante vasco se ganó el privilegio de disfrutar de la suite, pudiendo invitar a dos personas, pero tan solo escogió a Maica. Algo que al colaborador no le sentó nada bien, provocando el mayor distanciamiento que han tenido ambos en Guadalix de la Sierra y generando entre ellos más de un choque cargado de tensión. "Ella (Maica) tu mujer y Álex tu amante. A mí es que ni me nombras. Yo ya no sé qué rol tengo en tu vida", le decía Miguel Frigenti a Óscar tras descubrir que no había sido el elegido.

Y es que al colaborador le sentó "fatal" y así se lo hacía saber al vasco. "Bueno, pero, ¿podré elegir yo estar en la suite con Maica?", se preguntaba Óscar al ver la reacción de Frigenti, para añadir que le apetece estar "tranquilamente" con su gran amiga. "Eres un poco intenso, te lo tengo que decir", le decía Óscar a Miguel Frigenti, desatando la furia en el colaborador. Tanto que se iba de la habitación en donde también estaban presentes Maica y Romina.

Durante la comida, Óscar bromeaba con Maica sobre cambiarla por Álex Ghita, por quien siente gran atracción (así lo ha confesado en múltiples ocasiones dentro de la casa). "Maica, tú con Frigenti en una cama y yo con Óscar en otra", bromeaba Ghita. "Pues yo duermo con vosotros", aseguraba Miguel, pero era frenado por Óscar: "No, tú duermes con él (Álex Ghita)". Algo que de nuevo molestaba al colaborador.

"Yo estoy malo, tengo frío y voy a dormir en la cama pequeña de la suite", decía Miguel Frigenti llegado el momento. Pero Óscar se mostraba tajante: "Yo te pido que me respetes y que me des un poco de aire, de tiempo y de espacio. Quiero estar con ella. Porque encima tú tienes muy mal despertar". Miguel Frigenti le 'hacía la cruz' y no aceptaba las caricias cariñosas que le hacía Óscar al rato para ver si le perdonaba.

"Eres un tramposo"