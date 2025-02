Álex Ghita y Miguel Frigenti se dicen las cosas claras y esto provoca tensión entre ellos

El ex de Adara Molinero hace enfadarse a Miguel ante sus palabras sobre su relación con Óscar

Miguel Frigenti y Óscar, más distanciados que nunca en la casa de 'GH DÚO': "Eres un tramposo y esto me está doliendo"

Los posicionamientos de la casa de Guadalix con quién prefieren que sea el expulsado entre los nominados llegaban durante el debate de 'GH DÚO' y, esta vez, los concursantes tenían que decir su elegido, pero además un segundo nombre en caso de que su persona elegida fuera salvada.

Los enfrentamientos no faltan en los últimos días en la casa y no iba a ser menos durante los posicionamientos, viviendose el momento más tenso entre Álex Ghita y Miguel Frigenti.

Álex se posicionaba con María, 'la jerezana' y después de dar sus argumentos, su segundo nombre era el de Miguel Frigenti, lo que explicaba: "Creo que es más fuerte que Romina, creo que se va a salvar de los primeros y creo que ella necesita más apoyo".

Miguel Frigenti dejaba claro que no tiene un lazo afectivo con él para que le duela este posicionamiento: "Lo entiendo perfectamente, es verdad que me resulta gracioso, pero no le he recibido con los brazos abiertos porque nunca le he considerado de mi grupo, me río con él, pero no es de los míos porque ya me dejó tirado en su día".

"También creo que en ocasiones habla en ocasiones a Óscar de una manera que no me gusta", añadia Álex, lo que hacía reaccionar a Miguel: "Ha visto que he tenido el mínimo conflicto con Óscar estos días, ha estado fuera y ahora intenta meter mierda entre él y yo. Ya sé cómo funciona, se lo ha traído todo aprendido, ¿tú crees que yo puedo fiarme de alguien así? Yo no me he caído de un guindo ni nací ayer".