Unas nominaciones con mucha estrategia terminaban con Óscar haciendo un cambio en la lista de nominados durante la pasada gala ante el poder que conseguía, el que decidía sacar a Marieta y meter a María, 'la jerezana' como nominada . Algo de lo que este no podía decir nada a sus compañeros y de lo que todos los concursantes se enteraban durante el debate de 'GH DÚO'.

Todos los habitantes de la casa de Guadalix podían ver las imágenes de la decisión que tomaba Óscar que marcaban las nominaciones y esto hacía reaccionar a María, 'la jerezana' , la nominada por este: "Ya lo sabía yo, llevo todos estos días diciéndolo. No tengo ningún miedo, ya era hora de salir nominada . Que sea lo que la audiencia y Dios quiera".

"Me lo esperaba pero, por fin, Óscar ha reconocido que no me soporta", entonaba María y Óscar reaccionaba ante esto: "Pero si te lo digo todos los días, ¿no lo notas entoces?". "Con tus actos sí", le decía ella y se palpaba la tensión entre ambos en este momento.