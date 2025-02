Bayan se ha quedado totalmente descolocada al descubrir que Eros no se ha acostado con Érika

Por su parte, Sthefany ha estallado al ver las imágene de Tadeo con Mayeli

El arrepentimiento de Joel tras caer en la tentación y el gran bajón de Álvaro en sus hogueras: "No la quiero perder"

Las chicas se han enfrentado a una nueva hoguera. En ella, han descubierto todo lo que sus novios han estado haciendo durante los últimos días en 'Villa Montaña'. Bayan se ha quedado un tanto desconcertada al descubrir cómo Eros ha actuado con Érika en los útlimos días y Sthefany no ha podido evitar estallar al ver a Tadeo con Mayeli.

Ha sido precisamente Bayan quien ha inaugurado la hoguera de las chicas. La novia de Eros ha asegurado que cree que su pareja es "la mala influencia" de su villa. Instantes antes de comenzar a ver sus imágenes, ha adelantado lo que esperaba: "Ya me imagino lo que voy a ver y me voy a cagar en su cabeza".

En efecto, la tablet mostraba nuevas imágenes de Eros con la tentadora con la que había caído en la tentación, Érika: "Parece que pasa hambre, no puede dejar de comérsela y ya está, eso hace. Qué p*** asco. Mi novio no conoce la vergüenza. Solo siento asco, decepción y rechazo cuando veo eso", ha reaccionado.

Bayan, ante el distanciamiento de Eros y Érika

No obstante, no se esperaba lo que iba a mostrar la siguiente tanda de imágenes. Al ver lo que ha ocurrido recientemente entre Eros y Érika y la distancia que se ha generado entre ellos, no ha podido evitar alegrarse: "¡Toma! Ahora te jo***, le va a dar por culo la otra. Ves, tentador VIP, te vamos a llamar", ha reaccionado.

"Esto es el karma, Sandra. Todavía no ha echado un polvo con Érika y no le van a quitar el ego de que coja su compañero y se la quite. Se ha puesto celoso porque casi le quitan lo que está a punto de caramelo. No me quiero reír y ser mala, pero si Érika le da una patada en el culo antes de que acabe el programa me voy a reír", ha explicado.

Tras estas imágenes, Sandra Barneda le ha confesado que no había más imágenes para ella, algo que le ha dejado totalmente descolocada: "¿No ha foll***? No ha cruzado el límite máximo, no ha llegado a la cama con ella, y yo sí con Torres y no sé cómo le va a sentar. Me acaba de descolocar la cabeza, estoy bastante desconcertada, tengo una mezcla de emociones que no tengo. Pensaba que me iba a decepcionar más y en realidad me ha sorprendido".

La hoguera de Sthefany

Tras Bayan, le ha llegado el turno a Sthefany, que le aseguraba a Sandra Barneda esperarse "todo": "Parece que todos los hombres que entran a la otra villa cambian el chip y entran en una burbuja en la que no tienen novia", ha comenzado.