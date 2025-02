Alba ha visto por primera vez imágenes de Álvaro en 'Villa Montaña'

Pero lo que más le ha afectado ha sido unas inesperadas palabras de su novio: "Nunca me lo ha contado"

Desde su llegada a 'La isla de las tentaciones', Alba se ha enfrentado por primera vez a las imágenes de su novio Álvaro en 'Villa Montaña'. La pareja se incorporaba a la aventura con el objetivo de que él demostrara estar preparado para casarse con ella. "Espero que esté disfrutando, que se haya dejado llevar, pero siempre digo lo mismo, con límites", ha adelantado ella antes de descubrir los vídeos de su novio.

Al comenzar las imágenes, Alba ha descubierto los primeros acercamientos de Álvaro con algunas chicas, especialmente con Aída y Érika: "Le voy a matar, ese límito no lo he pasado yo, eh. Estoy temblando, me voy a caer", ha comentado al finalizar el primer vídeo en la tablet.

"Obviamente nunca ha visto a mi novio hacer eso con nadie. Entiendo que está en una villa con chicas, pero yo también he jugado y no me he acercado tanto a mis partes, ni siquiera al cuello, porque puse el límite. Ahora mismo me voy a morir, la verdad", se ha explicado.

Bayan ha decidido interrumpirla: "No sé por qué le justificas, si no ha respetado vuestro límite. Mira eso, tú no has jugado así. Tú echas para atrás a los chicos", ha dicho a su compañera. "Mi límite es, sobre todo, las partes íntimas", le ha respondido Alba.

Las polémicas palabras de Álvaro

Pero ahí no acababa todo y aún había más imágenes para ella. Ha sido entonces cuando Alba ha vivido la peor parte de su hoguera. Y es que, las cámaras del programa han captado una conversación en la que Álvaro pronunciaba unas inesperadas palabras.

"Al principio de la relación he tenido conversaciones con otras chicas. Con una que, pues bueno, físicamente me atría y tal... Y con otra que me había liado antes. Pues una vez me calenté y... La primera noche que la conocí a ella, por la noche me lie con otra. Y yo, fuera, como sé que tampoco lo va a ver y tal...", decía Álvaro en 'Villa Montaña'.

Alba no ha podido creer que estuviera hablando de ella: "¿Está hablando de mi relación?", se ha preguntado entre sorprendida y asustada. Sus compañeras le han intentado transmitir lo que ellas habían entendido: "Que al principio de tu relación tuvo conversación con otras chicas y que un dia se le fue un poco la pinza, habló a una y se lio con ella".

La reacción de Alba

"No entiendo nada", ha reaccionado ella. "Me deja descuadrada. Nunca me lo ha contado, estoy flipando. No tengo palabras, me da asco, con mucho perdón porque nunca pensé que iba a decir que mi pareja me daba asco hablando. Al menos con actos, bueno, pero diciendo eso... Qué me estás contando. Quiero sacarlo a un contexto en que lo entienda, pero no se me ocurre ningún contexto para justificarlo", ha asegurado.