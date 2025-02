Tadeo no puede evitar romperse tras ver las imágenes de Sthefany: "No me puedo creer que sea así conmigo"

En el pasado programa de 'La isla de las tentaciones' ya podíamos ver cómo era la reacción de Tadeo al ver el beso entre su novia Sthefany y Anita, pero no pudimos verlo todo, lo que faltaba eran las palabras de este y del propio Montoya tras ver esto.

"La mía ha cruzado todo, también con chicas... yo me estoy quedando... pero, ¿esto qué es? Acabo de ver otra traición, ya con hombres y mujeres. Me estoy partiendo el culo, me parece un circo, me da mucha verguenza ajena", reaccionaba Montoya mientras Tadeo tenía unos segundos para pensar en lo que había visto.

Tadeo afirmana estar "flipando" porque no reconoce para nada a la persona que está viendo en las imágenes: "Eso de comerse la boca con una chica sin sentido ninguno. Me parece humillante, es lo que faltaba". El que aseguraba no entender a qué han venido entonces a 'La isla de las tentaciones': "Viene a ponerse a prueba y yo a devolverle la confianza y lo que está ahciendo es tirar la relación en dos días".

"No entiendo nada porque a ella no le van las tías, no le gustan", entonaba Tadeo, algo ante lo que Sandra Barneda le preguntaba si Sthefany le ha confesado en algún momento que tenga una fantasía sexual con una chica, este se sinceraba: "Alguna vez me ha confesado que si hay alguna chica guapa y tal, que no le importaría". Como contestaba a si antes de estar con él se ha besado con algunas chica: "Sé que, antes de estar conmigo, ha tenido besos con sus amigas, pero esto es un morreo en toda regla".

"No se puede jugar con eso, es una infidelidad, es la segunda", saltaba Montoya en medio de las palabras de su compañero, que aseguraba que respeta "el amor entre una mujer y una mujer", haciendo reaccionar a Sandra Barneda ante esto: "Solo faltaría". A lo que Montoya anadía: "Pero es que esto ha sido una infidelidad ahora mismo, he reconocido más a mi novia viéndola besarse que cuando la he visto con Manuel, quiero pensar que él no le da lo suyo".