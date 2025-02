Tras su beso con Nataly, Joel no puede contener el sentimiento de culpa: "La he cagado"

Por su parte, Álvaro teme que su novia Alba lo esté pasando mal: "Seguro que está sufriendo"

Tadeo desvela que Sthefany ha estado con más mujeres tras ver el beso con Anita: "Antes de estar conmigo…"

Los chicos se han enfrentado a una nueva hoguera. Todos ellos han descubierto nuevas imágenes de sus novias pero, cuando le ha llegado el turno a Joel, se ha mostrado de lo más cabizbajo. Tras haber caído en la tentación con Nataly, el novio de Andrea se siente culpable y ha confesado a Sandra Barneda sentirse peor que nunca.

"Tengo a Andrea en la cabeza más que nunca, creo que con el beso me he dado cuenta de que la he cagado y de que la quiero más que nunca. Si no la quisiese como la quiero, creo que no me sentiría culpable", ha explicado con la voz entrecortada y rompiendo a llorar.

"Si no la quisiera, después del beso hubiese seguido haciendo lo que tuviese que hacer dentro de la villa, sin pensar en ella, y no es así. Necesito verla", ha continuado momentos antes de ver las nuevas imágenes de su novia, imágenes que ha decidido ver junto a sus compañeros.

En el primer vídeo que ha reproducido la tablet, Joel ha podido ver a una Andrea divirtiéndose y jugando sin sobrepasar ningún límite. "Me molesta porque no me gusta verla así, pero la conozco y no. No me gusta, pero de momento lo que he visto, bien", ha reaccionado Joel.

Joel: "Me siento más culpable aún"

En las siguientes imágenes, Joel ha podido ver algunos momentos y conversaciones que Andrea ha mantenido con Borja en 'Villa Playa', charlas en las que ella mostraba su rabia tras ver sus acercamientos con Nataly: "Esas palabras hacia mí me las esperaba, porque sabía que si Andrea ha visto imágenes mías con Nataly iba a reaccionar así, porque sé lo que tengo en mi casa. Viendo esto, me siento más culpable aún de lo que estoy haciendo".

Y es que, el novio de Andrea se está dando cuenta de que a ella le han dolido sus imágenes y teme que esté viendo una imagen de él que él no quiere que vea: "No quiero que vea que le estoy faltando el respeto y que voy yo detrás de Nataly cuando no es así".

Ha sido entonces cuando Sandra Barneda le ha preguntado si cree que puede perder a Andrea y él se ha derrumbado una vez más: "Sí y creo que ahí aún no ha visto el beso. Cuando vea el beso ya no me quiero ni imaginar lo que va a decir por esa boca y cómo va a reaccionar. Por eso tengo mucho miedo y por eso me estoy arrepintiendo. No quiero que piense eso de mí, no la quiero perder. La conozco y esas palabras son de dolor y rabia".

"Yo a Andrea la amo, creo que puede ser la mujer de mi vida y a día de hoy aquí me estoy dando cuenta de que la quiero más de lo que yo pensaba y de que la echo mucho de menos", ha comentado con el equipo del programa al finalizar la hoguera.

Álvaro, preocupado

Tras la hoguera de Joel, le ha llegado el turno a Álvaro, no obstante, el novio de Alba no esperaba para nada lo que iba a ocurrir: "Estoy muy nervioso, Sandra, porque tengo muchas ganas de verla pero también estoy preocupado. No he visto a Alba prácticamente en ninguna de las imágenes de mis compañeros y me da mucho miedo que lo esté pasando mal", le ha confesado a la presentadora nada más comenzar.

"Hemos dependido mucho el uno del otro estos dos años, hemos estado mucho juntos. Creo que me puede estar echando mucho de menos como yo a ella, creo que puede estar mal", ha continuado. Ha sido entonces cuando Sandra le ha anunciado que había imágenes de su novia para él pero que no iba a poder verlas porque había sido congelado.