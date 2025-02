Eros pierde los nervios al ver las imágenes de Bayan y termina tirando la tablet y el atril de una patada

Sandra Barneda: "La tablet es algo sagrado, así que controlad vuestras emociones"

El pique de Eros con Álvaro ante su acercamiento con Érika: “Si te gusta, no andes con secretitos”

Los nervios estaban a flor de piel durante la hoguera de los chicos, que podían ver imágenes de lo que está pasando con sus parejas en 'Villa playa' y lo que les hacía reaccionar de manera completamente impulsiva y, si no que se lo digan a Eros.

Con la frase de "hay imágenes de Bayan para ti" de Sandra Barneda, Eros iba a vivir una hoguera de lo más complicada, el que se ponía cerca de la tablet para poder ver todo con más detalle.

Eros podía escuchar en las imágenes las duras palabras de Bayan sobre él, como que "le da asco" y sus comparaciones con Rubén Torres, y no podía dejar de mostrar su enfado: "Qué sinvergüenza". Como también observaba las caricias entre ambos y el momento que compartían juntos en la cama, lo que hacía que este estallase por completo dando una patada a la tablet, la que tiraba al suelo: "Me cago en mi p* madre, no quiero ver nada ya. Es que no me lo puedo creer, ¿qué me está contando? Que poca empatía y que poco respeto. No sé que pasa en su cabeza para que me menosprecie de esa manera y hable tan mal de mí, no sé quién es".

Eros pide perdón tras dar una patada a la tablet

"Se que estás muy enfadado, pero no puedo permitir este tipo de comportamientos en la hoguera, por favor, la tablet es algo sagrado, así que controlad vuestras emociones. Que sea la última vez que pegáis una patada al atril", entonaba Sandra Barneda tras presenciar esta escena, ante lo que Eros pedía perdón: "Tienes razón, lo siento, Sandra". La que le pedía que colocase el atril y la tablet en su lugar, lo que este hacía, pero sin ganas de seguir viendo nada más: "Ya lo he visto todo, ha sobrepasado todos los límites".

Eros no podía evitar las lágrimas, ante lo que explicaba sus sentimientos: "Estoy muy dolido, que hable mal de mí, que me deje por los suelos... no lo comprendo, estoy destrozado. Después de cuatro años..."

Las lágrimas de Eros al ver a Bayan bajo las sábanas con Torres: "No lo quiero ni ver"

Pero lo que no sabía él es que todavía le quedaba mucho que ver en esta hoguera, desde la complicidad de Bayan con Torres, los juegos entre ellos, sus besos apasionados, hasta llegar a su primera noche de sexo bajo las sábanas, ante lo que lloraba desconsolado mientras se tapaba los ojos: "No lo quiero ni ver". Recibiendo un gran apoyo de sus compañeros, que le abrazaban y decían palabras de ánimo.

"Parece que ha cambiado su relación por otro chico, parece que sea él su novio, no entiendo nada. Yo sé que la cagué, pero luché por ella, cambié para que pudiera confiar en mí y estar con ella", decía él tras recomponerse un poco, el que aseguraba no reconocer a Bayan, que no daba crédito al ver que Bayan y Torres cada vez dan más rienda suelta a la pasión en 'Villa Montaña': "¿Solo voy a ver imágenes así? No veo imágenes en las que hablen. Preferiría que tuvieran atracción más mental. Se va a arrepentir cuando se vea a ella misma".

Los chicos deciden vetar a Rubén Torres

Además, antes de terminar la hoguera Sandra Barneda advertía a los chicos de la decisión que tenían que tomar: "Con el collar del veto tenéis el poder de vetar a un soltero durante 24 horas, el elegido no podrá tener contacto con una de vuestras chicas y abandonara 'Villa playa' durante un día entero, tendréis que estar de acuerdo".

Los chicos hablaban y llegaban a la conclusión de que Rubén Torres era el indicado para vetarle: "Necesitas darle un toque de atención. Confía en nosotros". Uno a uno iban diciendo el nombre de esta soltero y explicaban los motivos: "Le va a venir bien a Bayan que Eros le de un toque de atención".