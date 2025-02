Montoya es viral en Bulgaria y le dedican una canción en la Puerta del Sol

El nombre de Montoya ha pasado de ser el de un simple concursante de La isla de las tentaciones a convertirse en un símbolo pop de la cultura viral. Su carrera desesperada por la playa y su desgarrador “¡Me has destrozado por dentro!” han trascendido más allá de la televisión, siendo parodiados por equipos deportivos, grandes marcas y hasta programas de televisión en EE.UU. Pero, ¿hasta dónde ha llegado realmente su impacto?

No solo eso: en nuestra investigación descubrimos que su icónica escena ha inspirado memes, referencias culturales y hasta una canción. Desde la NBA hasta los videojuegos, desde los noticieros franceses hasta la televisión americana, su angustia ha sido reinterpretada en clave de humor en todos los rincones del mundo.

¿Por qué nos fascina tanto Montoya? Tal vez sea por su autenticidad, por su reacción extrema o porque, en el fondo, todos hemos sentido alguna vez una traición que nos ha reventao por dentro. Lo que está claro es que su historia ya no es solo un momento de televisión: es parte de la cultura pop global. Si aún no has visto nuestro vídeo, dale play y descubre hasta qué punto ha llegado la locura por Montoya.