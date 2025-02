Montoya ha sido uno de los invitados de esta semana en ‘ El debate de las tentaciones ’, que puedes ver en mitele PLUS . El sevillano ha analizado su paso por ‘La isla de las tentaciones 8’, se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores y se ha reencontrado con Sandra Barneda .

Los colaboradores del debate lo tenían claro y coinciden con la gente de la calle y con los comentarios en las redes sociales: “ Esta es la mejor pareja de ‘La isla ", decía Marta Peñate refiriéndose a la presentadora y a Montoya. Fani Carbajo iba por el mismo camino: “Sandra, Montoya está enamoradísimo de ti y no sabe cómo decírtelo ”.

Montoya ha continuado con la broma y ha protagonizado un par de comentarios de tonteo con Sandra Barneda en el plató. Una vez que ella le ha dicho que se colocara a su lado y después de insistirle en que debía tranquilizarse tras un acalorado debate sobre su paso por el programa, él la ha respondido: “ A tu lado no me puedo calmar, lo siento ”.

Sandra Barneda le ha seguido la broma y ha respondido: “No me pongas rosa, que me pongo rosa”.

La propia presentadora comentó que sabía que existía esa broma en las redes y respondió a ella: "Están diciendo que soy la tentación de Montoya, pues no sé, se lo preguntaré, no me había dado cuenta en 'La isla', porque es que como vienen más momentos...".