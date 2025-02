Andrea ve en la hoguera el beso de Joel con Nataly se queda completamente destrozada

Sandra Barneda se convierte en un gran apoyo para Andrea en este complicado momento

El arrepentimiento de Joel tras caer en la tentación y el gran bajón de Álvaro en sus hogueras: "No la quiero perder"

Andrea ha vivido, hasta el momento, su noche más complicada en 'La isla de las tentaciones' al descubrir en la hoguera que Joel ha caído en la tentación con Nataly, donde encontraba el consuelo de Sandra Barneda ante su tremendo dolor.

El acercamiento de Joel con Nataly ya desataba en la anterior hoguera los miedos de Andrea y llegaba la hora de enfrentarse a unas nuevas imágenes, las que le iban a mostrar, desde los juegos más sensuales entre su pareja y la soltera, que sorprendían a sus compañeras y a ella: "¿Qué hace?". Al momento en el que Joel no aguantaba más y terminaba besando a Nataly, lo que le hacía rompense por completo.

Andrea, completamente hundida, envuelta en lágrimas no podía ni mirar a la tablet mientras se reproducía el beso de ambos: "Yo me voy, confiaba en él. No puedo más". Y, es que, aseguraba que no se esperaba esto para nada: "Me ha tenido engañada todo este tiempo, no le importo, sabe que lo voy a ver y que me va a doler. Solo veo guarreo, ni conexión ni nada. Se va a arrepentir, cuando me vea a llorar, se le va a caer el mundo al suelo. Se está dejando llevar por el guarreo que tienen todos".

Sandra Barneda, al ver su dolor quería decirle algo: "Tienes que seguir siendo fuerte, es una aventura para ti misma, estás descubriendo una Andrea distinta. Por favor, aguanta, estás aprendiendo mucho".

Cuando escuchaba que "no hay más imágenes para ella", Andrea pedía salir de la hoguera completamente rota, para llorar y dejar salir su tremendo dolor. Momento en el que Sandra Barneda salía con ella para abrazarla y acompañarla, ambas sentadas en la playa: "Tranquila. Tienes que seguir confiando. Esto será bueno, pase lo que pase, para ti. Si le podrás perdonar lo decidirás tú al final, pero sigue abriéndote emocionalmente". Mientras ella, entre lágrimas le dejaba ver cómo se siente: "No puedo, te juro que confiaba en él. No sé si le voy a poder perdonar".

Joel decide poner distancia con Nataly con la esperanza de salvar su relación

Joel, que ya confesaba en su hoguera que no se siente bien tras besarse con Nataly, también se lo dejaba saber así a la soltera: "Yo no soy así de malo, yo esto no lo he hecho en mi vida". El que decidía poner distancia con ella, con la que hablaba sobre cómo se siente después de todo esto: "Estoy mal, ella ha visto cosas ya de mí y esa guerra no la ha empezado ella".

Andrea piensa en la posibilidad de perdonar a Joel

Mientras, Andrea en su villa se resguarda en Anita para desahogarse: "No tengo fuerzas para nada". La que también se sinceraba con los solteros: "Estoy dando vueltas todo el rato a la cabeza". A los que no les negaba que pudiera perdonarle, aunque si tiene muchas dudas sobre esto: "Me tendría que demostrar mucho fuera de aquí para que pudiera confiar en él".