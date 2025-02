El gran drama de la semana en GH DUO está servido: José María Almoguera , hijo de Carmen Borrego ha vuelto a lanzar un mensaje alto y claro: no quiere seguir en el programa. Su incomodidad es más evidente que nunca y, ahora, su permanencia podría depender de la expulsión de María 'la Jerezana' , con quien ha formado una estrecha relación dentro del concurso. Su falta de conexión con otros concursantes como Óscar, Maica, Romina, Álex y Miguel Frigenti le ha pasado factura . Con este último, la tensión es evidente, ya que Almoguera le acusa de dividir la casa en dos bandos.

No es la primera vez que el hijo de Carmen Borrego verbaliza su deseo de abandonar el programa. Con una convivencia cada vez más complicada, sus opciones de continuar en 'GH Dúo 3' podrían depender de este jueves . Su desmotivación, sus conflictos y la posible salida de María podrían ser el detonante definitivo para su marcha. ¿Será capaz de aguantar la presión o estará ante sus últimos días en el reality?

Este drama ha sido seguido de cerca por los colaboradores del reality, quienes han expresado opiniones diversas sobre la convivencia y lo difícil que puede ser encajar en un grupo. Entre las respuestas más destacadas, la de Carmen Borrego no dejó indiferente a nadie: "Me llevaría bien con mi hijo y mal con...". Otros colaboradores, como el exconcursante, Javier, ha señalado que "no tendría problema ninguno con nadie, pero...". Los tertulianos del reality se posicionan y revelan sus afinidades y conflictos potenciales si entrasen en la casa. Dale Play para sumarte a la conversación.