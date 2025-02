¿Es Miguel Frigenti intenso?: de la defensa de Carmen Borrego a la sinceridad de Daniela

La r elación entre Óscar y Miguel Frigenti suma un nuevo capítulo que divide aguas entre los fans del reality. Días atrás, una discusión entre ambos dejó una tensión presente en la casa de Guadalix. Todo empezó por un planteo que le hizo Frigenti por dejarlo fuera de su círculo más cercano en sentido literal: Óscar no lo había elegido para dormir en la suite.

Este rifirrafe fue seguido de cerca por los colaboradores del programa, que al ser consultados por esta web demostraron tener opiniones muy diferentes. La primera en ponerse del lado de Frigenti fue Carmen Borrego, quien aseguró que "no le gusta nada" el trato que le está dando Óscar a Miguel: "Se ha hecho un concursazo gracias a Frigenti, no me gusta que le esté haciendo esto. Espero que esté jugando".