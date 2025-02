Tadeo y Sthefany fueron una de las últimas parejas en entrar a la villa , pero el tiempo no ha sido un problema para que ambos se adapten con facilidad. El andaluz ha ido avanzando con Mayeli, una de sus tentadoras favoritas. Sthefany fue testigo de este acercamiento y no le ha sentado nada bien.

Tadeo recibió la noticia de la llegada del Italiano en primicia y con un cara a cara frente a él: "No me lo creo, lo que me faltaba aquí. No estoy muy contento de verte, no tengo nada que hablar contigo", decía el novio de Sthefy.