Esta semana, tras la salvación de Sergio Aguilera , la ilicitana se tiene que medir ante José María Almoguera y Miguel Frigenti ; es decir, hay dos nominados del grupo de los famosos contra una del grupo de los conocidos. Marta Peñate tiene claro que, antes que Marieta, debe salir el hijo de Carmen Borrego y que ese es el motivo por el que está apoyándola y no porque sea amiga de Suso.

"Pero es que para mi opinión del grupo de Marieta la que más contenido ha dado es Marieta. Lo siento, pero lo pienso de verdad. Me parece injusto que se vaya ella antes que Sergio o que José María", ha tuiteado la canaria, que añadía: "Y que no te lo digo a malas, pero es verdad, o sea Marieta ha dado más que José María. Si luego me la comparas con otros concursantes hablamos, pero de su grupo…".