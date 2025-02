Tras descubrir que Vanessa Bouza la estaba criticando por su amistad con Javier Mouzo, Maica Benedicto se derrumbó y le contó a sus compañeros de 'GH DÚO' que estaba triste porque Daniela Cano había tenido que involucrarse para defenderla y porque de verdad apreciaba a la gallega. Su enfado le llevó a desvelar que la cantante le ofreció ir a '¡De viernes!' a contar que se habían peleado: "Cuando yo le di un puñetazo sin querer poniéndole el abrigo me dijo: 'No digas nada y vamos a ¡De viernes!'; pero yo le dije que yo no hacía esas cosas".