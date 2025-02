Algo más relajado, Tadeo volvía a la hoguera muy afectado y se disculpaba por su comportamiento. “Se han besado, Sandra, me ha fallado, que me ha fallado con ese tío, y sabía el daño que me podía hacer ... y le han bastado nada más que dos noches para tirar la relación. Realmente creo que siente algo por él, por eso lo ha hecho. Es un daño irreparable , ha estado conmigo no porque realmente quisiera, sino porque era su segunda opción”.

“Con Mayeli, es verdad, que me he tentado bastante y, no te lo niego, me he dado un beso con ella. Pero yo sí he echado el freno, tuve la oportunidad de dar un paso más y no lo quise hacer. Pensé en el daño que le podía hacer a mi pareja y rectifiqué. Pero si es verdad que todo lo que he hecho es porque lo he sentido”, se justificaba Tadeo.