Andrea, por su parte, defendió que no se había besado con Borja con venganza, sino porque no consideraba que debería guardarle a su pareja si él no se lo había tenido al besarse con Nataly, y tras reflexionar, decidió perdonarlo y salir juntos de 'La isla de las tentaciones 8'. La compañera de Bayan estará presente en el debate de Mitele Plus, pero Joel no y ha querido romper su silencio tras la emisión de su hoguera a través de sus stories de Instagram.