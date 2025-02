En esos momentos, Alba decidía sincerarse con Sthefany: "Estar así es súper confuso. Si mi novio no me está valorando... ¿Por qué tengo que mantener yo el respeto a una persona que no me está respetando a mí? Eso me está pasando a mí ahora. A mí no es que me guste Borja, simplemente es la única persona que me atrae de la villa y que podría ser una tentación. Me estoy cohibiendo solo para que mi novio no se enfade porque sea él".