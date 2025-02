La novia de Álvaro no está teniendo complicidad con ninguno de los solteros

Ha reconocido sentirse atraída por Borja, pero su amistad con su novio hace que no le vea como una tentación

Alba y Álvaro decidieron vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones' con el objetivo de que él le demostrara que está preparado para casarse con ella. A su llegada a las villas, ambos conocieron a solteros y solteras. Desde entonces, él ha tenido un acercamiento con Érika, pero ella no consigue congeniar con ningún tentador.

No ha sido hasta una fiesta en 'Villa Playa' cuando, por primera vez, Alba ha reconocido sentir atracción por uno de los chicos. Mientras bailaba con Borja, Anita y Bayan no perdían detalle y sacaban sus propias conclusiones: "Yo creo que le gusta, ¿no?", decía Bayan. "Yo creo que también, luego dice que no tiene tentación", añadía Anita. "Hombre, no va a decir que le gusta el colega de su novio", continuaba Bayan. "Yo he notado como que cuando Borja baila con Andrea, ella se aparta un poco", analizaba Anita.

Y, para salir de dudas, ambas decidían llamar a Borja y preguntar directamente e investigar: "¿Si Alba te diera una cita, qué harías?". Y su respuesta las dejaba sorprendidas: "Todo lo que tú estás diciendo ya lo sé yo. ¿Por qué me preguntas eso? Esto es un descontrol", reaccionaba. "A mí no me ha dicho nada, pero yo noto, puede ser que yo le atraiga", confesaba Borja.

"No le puedo mirar como á una tentación"

Era entonces cuando Alba se unía a la conversación y respondía a si ella le daría una cita a Borja: "Pues claro", contestaba sin pensárselo dos veces, reconociendo que "Borja es guapo". No obstante, había un matiz, y es que solo le daría cita si no fuera amigo de su novio.