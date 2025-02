Anoche, en la radio, hubo acusaciones cruzadas entre Maica y Álex, siguen sin creerse el uno al otro, y ambos se acusan de ser unos falsos. A Álex, además, le da la sensación de que ahora, de repente, se llevan todos bien en la casa solo por quedar bien de cara a las nominaciones, y eso, él, no lo compra. Por otro lado, Óscar y Maica están más unidos que nunca, aunque ella insiste en que no se casaría ni tendría hijos con él, para consternación del profesor de equitación. Por cierto, anoche nos enteramos de que a Sergio no le gustan nada de nada los gatos, vamos, que le dan hasta miedo. Todo, porque un precioso gato naranja les hizo una visita, y se subió al árbol del jardín, para alegría del resto de habitantes de la casa. Esperemos que el gato no decida quedarse, si no vamos a ver a Sergio pasarlo realmente mal. De momento, tenemos todo un domingo por delante para ver qué pasa en la casa mas famosa de la televisión. No os perdáis esta noche El Debate en Telecinco, donde se clasificará un nuevo finalista, Miguel Frigenti se despedirá de la casa, y habrá posicionamientos para la expulsión. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.

11:14 H El mas madrugador Pues ya tenemos a Àlex Ghita levantado, aunque no se si despierto. Está tumbado al sol en una hamaca del jardín, pero bien tapado con una mantita. 10:49 H Zzzzzzz Seguimos con la casa a oscuras y en silencio, todos duermen plácidamente. 10:03 H Dormidos Buenos días, ya estamos por aquí. De momento, todos dormidos en esta bonita mañana de domingo.