Esa diferencia entre ambos generó el primer conflicto en la villa: Manuel entró con un trofeo en la mano de 'mejor amante' de 'Villa Montaña' y Anita no se lo tomó bien. "No puedes llevar ese premio porque amante viene de la palabra amor y lo haces todo sin amor", le lanzó, dolida. Aunque el tentador dijo no estar de acuerdo con esa afirmación, la tensión creció entre ellos. "Yo lo hago todo con amor. ¿Crees que no?", dijo Manuel en su defensa.