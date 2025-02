Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones', los participantes se han enfrentado a las llamadas hogueras mixtas . Anita y Sthefany ocupaban sus asientos y veían que aún quedaban dos libres. Sandra Barneda les anunciaba que pronto descubrirían a quiénes pertenecían. Eros y Álvaro aparecían y ellas no podían creerlo: "Esto sí que no me lo esperaba, Sandra", reaccionaban.

Eros se echaba a reír y la presentadora le preguntaba el motivo: "Me hace gracia la situación, la verdad. Me parece lamentable la actitud que tienen porque han sido ellas desde el primer momento parece que son las solteras que van a tentar a los chicos. Cero valores en la villa. No han puesto límites, no han respetado a sus parejas". "Qué pesadilla de tío", reaccionaba Anita. "No sé cómo Bayan te aguantó tanto", añadía Sthefany.