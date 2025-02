Las reacciones de los protagonistas han sido una auténtica montaña rusa

Tadeo y Sthefany no han podido leer sus cartas como consecuencia de haberse saltado las normas

La decisión final de Joel y Andrea en una hoguera de confrontación llena de lágrimas: "¿Te has metido en la cama con él?"

Antes de comenzar esta prueba de amor, todas las parejas de 'La isla de las tentaciones' plasmaron sus sentimientos más íntimos en unas emotivas cartas para recordar más allá del tiempo cómo eran sus relaciones en ese instante. Ahora, ha llegado el momento de que las reciban y descubran lo que sentían en aquel entonces.

Eso sí, no todas las parejas han podido disfrutar de este privilegio. Como consecuencia de haberse saltado las normas el día en el que se reencontraron en el espejo, Sthefany y Tadeo recibían la penalización de no poder leer sus cartas.

Montoya y Anita

Los primeros en hacerlo han sido Montoya y Anita. Al empezar a leer las palabras de su novia, Montoya ha roto a llorar: "Sí, se nota mucho...", ha reaccionado al ver las frases bonitas que Anita le dedicaba. "Todo lo que yo decía, todas mis lágrimas, las ha reflejado aquí", ha añadido. "Aquí está mi relación, esto era mi relación. Yo no voy a romper la carta, simplemente se está rompiendo sola con mi dolor", se ha lamentado viendo cómo sus lágrimas caían sobre el papel, que terminaba tirando al agua. "Esto llega muy tarde", ha finalizado.

De la misma manera, Anita también se ha derrumbado al ver lo que Montoya dejó escrito para ella. "Tendrías que haber sido así desde el primer día, no ahora, ni el otro día. No sé qué hemos hecho", se ha lamentado también Anita.

Álvaro y Alba

Por su parte, Álvaro y Alba, los últimos en incorporarse a la aventura, tampoco han podido evitar emocionarse. No obstante, los gestos de ella han mostrado cierta incredulidad: "Estoy tan decepcionada que no me puedo creer nada. Me da la sensación de que va a seguir avanzando y no se va a acordar de mí".

Él, en cambio, se ha mostrado más positivo: "Me da mucha fuerza porque estos días le estoy dando muchas vueltas a lo que he visto de ella con Borja y me hace tener la mente fría, confiar un poquito más, tengo que confiar hasta el final".

Eros y Bayan

Nada más abrir sus cartas, Eros y Bayan se han venido abajo. Con lágrimas en la cara, Eros ha comenzado a leer el mensaje que Bayan le dejó al inicio de la aventura: "No me creo nada, no puedo creer nada. ¿Cómo puede cambiar tanto en tan poco tiempo?", ha reaccionado echándose las manos a la cara.

"Esto son palabras, sé que las ha escrito de corazón, pero no me lo voy a creer todo hasta que no le tenga en frente y vea las cosas como son realmente", ha valorado ella.

Tadeo y Sthefany, sin cartas

Por último, Tadeo y Sthefany también han recibido una caja pero, al abrirla, han descubierto que en su interior no estaban sus cartas. En su reencuentro en el espejo, la pareja se saltó las normas del programa, y esto ha tenido consecuencias.