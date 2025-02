Al escuchar tantas alarmas en Villa Playa, en vez de pensar que otros chicos estaban pasando los límites, Bayan se mostró convencida de que era su novio, Eros, el que estaba haciendo sonar esas alarmas al pasar de nuevo todos los límites con otra tentadora tras el rechazo de Érika . Es más, aseguró que creía que se trataba de Aída y que no pensaba que podría ser Alba porque era muy guapa.

En la hoguera mixta, que compartió con Alba, Montoya y Tadeo, Sandra Barneda le anunció que no había imágenes para ella y se mostró muy sorprendida, porque no creía que su novio estuviera llorando ni triste porque ella le estuviera siendo infiel con Rubén Torres. El novio de Anita Williams le hizo plantearse que sí era posible esa opción y que por eso no le ponían imágenes, pero la amiga de Ana Luiza negaba tal posibilidad.