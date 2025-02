Montoya y Tadeo no dan crédito al ver aparecer a Bayan y Alba en la hoguera

Una hoguera sin precedentes se daba en 'La isla de las tentaciones', 'las hoguera mixtas', a las que llegaban con muchos nervios y mucha incertidumbre, lo que no sabían es que dos de los chicos con dos de las chicas iban a poder ver las imágenes de sus parejas y explicarse ante los compañeros de aventura del otro, pero sin poder informaciones de lo que pasa en sus respectivas villas.

Y llegaba el momento, Tadeo y Montoya esperaban ante la hoguera y Sandra Barneda lo que les esperaba, lo que no sabían es que las que iban a cruzar la pasarela de antorchas eran Bayan y Alba, protagonizando un momentazo entre los dos, con las que el primer encuentro era de desconcierto y algo de tensión, sobre todo con Bayan, a la que los chicos han acusado de malmeter a sus parejas, como bien le decía el propio Montoya en su encuentro: "¿Qué pintan aquí estas dos? La metemierda de la 'La isla de las tentaciones'. Te estás encargando de meter mierda a toda la isla y te vas a llevar una bomba... si tú no sabes ni cómo me he portado". "No me conoces, no te equivoques conmigo", le decía ella.

Tensión entre Montoya y Bayan en 'la hoguera mixta'

"Durante todas las hogueras he vivido un cruce de acusaciones constante entre los miembros de ambas villas contra la otra villa, es momento de que aclaréis vuestros puntos de vista", les explicaba Sandra Barneda.

Bayan y Montoya se enzarzaban en los primeros segundos juntos en la hoguera. "Conmigo te has equivocado de persona. Tienes que tener un poquito de empatía con lo que yo he pasado aquí", le decía visiblemente enfadado Montoya y se emocionaba al dirigirse a ella: "Desde el primer día, mi novia metió a ese hombre en la cama y para mí era un límite. He estado aguantando hasta que me tuve que ir a saltarme la villa".

Montoya ve nuevas imágenes de Anita y se dirigía a Bayan: "¡Esto desde el primer día!"

Tras esto, llegaba el momento de que Montoya viera nuevas imágenes de Anita, en la que la podía ver hablando sobre los sentimientos que están surgiéndole con Manuel y momentos de lo más apasionados bajo las sábanas: "Así desde el minuto uno, es lo mismo siempre y se ve que ella está entregadisíma y Manuel se quiere pirar rápido".

"Tú has hecho lo mismo", le recriminaba Bayan, lo que no gustaba nada a Montoya: "No he hecho lo mismo, te vas a equivocar. He buscando la respuesta, yo he respetado. Ella se mueve por venganza y esto es una vergüenza. Lo he pasado la mitad de la experiencia como una mierda. Yo he caído en descubrir a una mujer que no me ha valorado desde el minuto uno y tengo derecho a ser feliz. Montoya vale mucho, tiene mucha esencia y lo estoy decubriendo y me lo están haciendo descubrir".

Bayan le pedía que hablase desde el corazón y él le aseguraba que lo tiene "destrozado" después de todo lo que ha vivido: "Me gustaría entenderte". El que afirmaba que "tiene sentimiento de asco" por Anita.

Pese a la tensión, Montoya terminaba su hoguera dedicando unas palabras para las dos y rebajando la tensión: "No tengo nada en contra de ellas, espero que me acabaréis entendiendo. Vuestra postura la entiendo".

Bayan no tiene imágenes en la hoguera y Montoya reacciona: "Ojalá mi novia no me diera imágenes"

Bayan, que esperaba sus imágenes en la hoguera con el giro de que Eros ya estuviera conociendo a otra soltera, se quedaba con las dudas de lo que podía estar pasando en la otra villa: "Me importa ver cómo está actuando, si está conociendo a otra me voy a reír más que la otra vez".

"Volvemos a lo mismo, ha sido el primero y ¿tú por qué lo has hecho después?", le preguntaba Montoya y Bayan no se callaba ante esto: "Lo he hecho porque tengo una conexión con Torres, mental y física, no tengo por qué mentirte porque nunca he sido infiel".

Sandra Barneda, tras esto le alertaba de que "no hay imágenes para ella". Lo que hacía reaccionar a Montoya: "Ojalá la mía no me diera imágenes, si la cago me arrepiento y no tiene imágenes". "¿Se da cuenta de que yo valgo cuando la soltera le da una patada en el culo?", respondía Bayan.