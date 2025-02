Sandra Barneda pide a Alba "que se exprese" tras descubrir la infidelidad de Álvaro y se acaba sincerando como nunca

Montoya tiende su mano a Alba en este complicado momento y se queda descolocado al descubrir que ella se ha besado con Borja

El brutal enfrentamiento entre Bayan y Montoya en su encuentro en la hoguera mixta: "No te equivoques conmigo"

Las hogueras mixtas han llegado y con ellas el encuentro entre Tadeo y Montoya con Alba y Bayan, en el que algunos han tenido que ver imágenes duras de sus parejas, entre ellas Alba que descubría la infidelidad de Álvaro junto a su compañera y a los dos chicos.

La complicidad de Álvaro con Érika y las conversaciones entre ambos le decepcionaron mucho a Alba, la que se mostraba con "mucha intriga" de saber lo que había pasado entre ellos: "Me espero lo peor, seguramente habrá llegado al beso".

Con el "hay imágenes para tí" de Sandra Barneda, Alba miraba muy atenta la 'tablet' y podía ver los juegos más calientes entre Érika y su pareja, como sus acercamientos, en primer lugar, a lo que reaccionaba: "No estoy viendo nada que me sorprenda. Parece que él es todo el rato que tiene ganas. Conmigo era así, pero no puedo entender que sea así con otra persona. Desde que he llegado aquí, me cuesta saber cómo me siento".

Tras esto, llegaba el momento en el que Alba descubría el beso entre Álvaro y Érika en la piscina: "Lo quiero ver para que no se me olvide nunca y nunca perdonarlo. Me lo esperaba". "¿Tú sientes que hayas podido hacer algo para que él actúe así? Porque no entiendo este cambio", le decía Montoya y Alba aseguraba que "no".

"¿No has sentido nada?", le preguntaba Sandra Barneda y Alba se sinceraba: "Hace muchos días e notado que mi actitud ha cambiado, yo misma no me reconozco, no sé qué me pasa desde que vi las imágenes, he sentido tanta decepción que es como si se me hubiera anulado la mente. Cada vez que vengo a una hoguera me pasa lo mismo, parece que no me importa, pero es que yo venía cien por cien confiada". Y Montoya apuntaba algo: "Yo te digo que a él sí le importas, pero habrá visto cosas también que no le han gustado".

"Me gustaría que expresaras lo que acabas de ver", le pedía la presentadora y, en este momento, Alba terminaba rompiéndose: "Se me ha roto todo, mi vida entera, es que no lo entiendo, me da vergüenza. Es que no sé qué he hecho mal".

Alba, al ver que Álvaro se ha acostado con Érika: "No quiero verlo"

Lágrimas que se iban a acrecentar cuando Alba descubría que Álvaro había llegado a pasar el límite de acostarse con Érika, lo que pedía no ver: "No quiero, si sale algo nuevo me decís, me esperaba cosas, pero esto no, ¿podéis pararlo? Por favor". Y era ella misma la que terminaba deteniendo la 'tablet': "No quiero ver más".

"De verdad, empatizo mucho contigo. Esto es lamentable verlo, sobre todo cuando no lo esperas", le decía Montoya mientras le mostraba su apoyo en este duro momento para ella, la que no daba crédito con esto: "Me da mucho asco, no quiero saber nada más de él".

Alba confesaba que ella también ha cruzado los límites con Borja: "Me he besado con él, cuando he visto que mi relación se ha roto". Lo que no entendía con Montoya ante las cosas que le había dicho a él tras caer en la tentación con Gabriella: "¿Entonces qué estás estás echando en cara?" Y Alba se explicaba con él.