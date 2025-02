Además, los chicos han tenido la oportunidad de plantearle un total de tres preguntas a los tentadores favoritos de sus chicas. En primer lugar, Tadeo le preguntaba a Simone si Sthefany le había dicho en algún momento que quiere salir de aquí con él: su respuesta hacía saltar a todos los chicos , puesto que no era conciso y, sobre todo, no cumplía con lo que había dicho Sandra Barneda sobre que debía tan solo responder con sí o no.

"Por supuesto que sí. Me ha invitado a Canarias con ella y sus amigas...", respondía Simone. Álvaro dejaba claro que solo podía responder con sí o no, dando la cara por su amigo. "Me quiere presentar a sus amigas, ¿qué hago?", añadía el participante italiano. Montoya saltaba rápidamente: "Este quiere hablar también, es otro igual. ¿Pero qué me tienes, ganas o que, 'Ricky Marty'?".