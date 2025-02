Miguel Frigenti analiza su expulsión: "Creo que los que se tienen que arrepentir son ellos"

Después de meses dentro de la casa, Miguel Frigenti se ha quedado a las puertas de la final de 'GH DÚO'. El colaborador fue uno de los últimos expulsados de la edición, aunque asegura estar muy satifecho con su concurso y afirma no arrepentirse de muchas de sus decisiones : "El balance es positivo, me ha faltado llegar a la final y ganarlo".

La estrategia en las nominaciones ha marcado el concurso de Frigenti , que no ha dudado en mostrar abiertamente su juego y defender sus intereses junto con su grupo de confianza. Romina, Maica y Óscar han seguido sus consejos, y todos ellos se encuentran en la final, sin embargo el colaborador no ha tenido la misma suerte.

Él mismo achaca su expulsión a "haber estado nominado con 3 personas del otro bando" y con mucho apoyo, como es el caso de Marieta. "He jugado en voz alta, me lo he pasado en grande y no puedo estar más contento", aseguraba el colaborador en plató. Hablamos con Miguel Frigenti sobre su paso por la casa de 'GH DÚO', ¿se arrepiente de algo? ¡dale play para saber más!