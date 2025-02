Manu Vulcán aclara el verdadero origen de su enemistad con Elsa Mateos

"Una vez salgo para fuera y vi todo fue como una doble decepción, no me lo esperaba", sigue explicándonos Manu, que recuerda que en su primer debate Elsa dijo que él había dudado de sus sentimientos por Laura Galera por los gritos del exterior: "Eso me dolió muchísimo y aparte hubo otra cosilla, un feo de Elsa, que no me gustó ni un pelo... Fue una oportunista y es capaz de vender cualquier cosa en cualquier momento simplemente para tener su momento".