"¿Cuándo va a superar que perdió? La verdadera grandeza se muestra en la capacidad de aprender de las derrotas y salir más fuerte, pero creo que no ha aprendido nada. Maica ganadora", ha tuiteado Juan, haciendo reaccionar a Ruvens , el gran amigo y defensor de Óscar: "Ay Juanito… ¿Y no te sienta mal cuando las fresis se atribuyen que ganaron ellas? ¿O cuando alguien dice que te apoyó solamente por fastidiar? Yo me sentiría ninguneado, desmeritado y poco valorado".

"Ay Ruvens, el maletín me lo llevé yo, ya sea por votos por que les gustó mi concurso, como votos por que no querían veros ni a ti ni a Óscar como ganadores; al final todos esos votos me hicieron ganar y muy agradecido. Yo estoy muy feliz, sobre todo orgulloso de como soy y de mi paso por 'GH' [...] ¡Espera! Se me olvidaba: recuerda que Maica será la ganadora de 'GH DÚO'", le ha respondido el bailarín.