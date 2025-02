Alba García habla claro sobre el motivo que le llevó a tomar esa decisión: "Estaba muy decepcionada..."

Alba García ha estado presente durante el último debate de 'La isla de las tentaciones' que se ha emitido en mitele PLUS solo para suscriptores. Hay que recordar que la participante del programa de Telecinco cayó en la tentación con Borja y es algo que, quizás, nadie se esperaba. Y es que la joven siempre ha dicho que nunca perdonaría una infidelidad, pero fueron ciertas actitudes de su novio Álvaro (y que vio en la hoguera) las que le hicieron tomar esa decisión. Una decisión de la que ha hablado precisamente en plató: "No me siento orgullosa", comenzaba diciendo.

"En el momento en el que vi esas imágenes (las de su novio Álvaro con Érika) estaba súper bloqueada, sentía que me daba igual todo. No entendía el motivo. Sabía que no me daba igual, pero no podía expresarlo", ha señalado Alba. Una Alba que se ha mostrado arrepentida y que se ha sincerado en todo momento: "Es evidente. Si he caído con él es porque había atracción física y los dos estábamos a gusto el uno con el otro".

El motivo por el que cayó en la tentación