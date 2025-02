Incluso Fani Carbajo, que participó en la edición de 2020 le ha recomendado que se compre otros más cómodos : "Amor, esos bikinis no, no te valen para las pruebas ni el día a día ya que vas a sobrevivir; aparte que solo puedes llevarte si no recuerdo mal 3/4. Yo te recomiendo que te lleves sobre todo mallas cortas para las pruebas o bikinis culotte que quedan mucho mejor en ese tipo de programas y camisetas, te haces un nudo y ala, sin preocupaciones de que se te salga nada. Yo es que no soy capaz de enseñar tanto las ingles la verdad".

Rosario ha leído todas esas críticas y ha decidido darles respuesta a través de sus stories, donde ha explicado que se llevará alguno de esos bikinis tan bonitos pero que también tiene preparados otros más prácticos: "Vengo a hacer una aclaración: no soy tonta y sé perfectamente adonde voy y que 'Supervivientes' es un reality de supervivencia y que hay pruebas físicas. Os he enseñado un haul de bikinis monos porque no todos los días habrá pruebas físicas, habrá días que también estaremos en la playa".

"No me voy a subir a la noria infernal con un bikini bonito porque sé que no es cómodo, pero es que, almas de cántaro, parece que si una va a 'Supervivientes' tiene que ir con un bikini zarrapastroso", ha añadido la exnovia de Álvaro Boix, que ha confirmado que se está haciendo con tops de deporte que "sujeten bien" y con prendas más cómodas para las pruebas: "No sufráis que sé perfectamente lo que me tengo que llevar [...] Y si me apetece llevarme un bikini con un hilito así de fino porque estoy estupenda pues lo voy a hacer, que tú me sexualices y lo lleves a un terreno que no es es tu problema y tu mente sucia".