Álvaro parece no tener muy claro sus sentimientos y aseguraba a sus compañeros de ‘La isla de las tentaciones’ que se siente muy a gusto con Érika y que le gustaría poder conocerse fuera , pero a la vez, quiere mantener las distancias y no quiere fallar a su pareja.

“A mí me ha gustado de verdad, quiero decir, yo fuera quizás sí que quiero conocerla. A lo mejor ella cuando salga dice, pues yo no quiero conocerle a él. O cuando yo salga a lo mejor digo eso, pero a lo mejor sí, yo no lo sé, porque a mí ella me parece un pibón físicamente, y personalmente me está gustando también”.