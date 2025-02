Tras sus lágrimas en la hoguera, Álvaro ha tenido una conversación con Érika en la cama

La hoguera mixta fue totalmente devastadora para Álvaro. El novio de Alba terminó arrodillado ante Sandra Barneda. Y es que está superado por la culpabilidad que siente tras haberle sido infiel y haber sobrepasado todos los límites con Érika. Arrepentido, rompió a llorar como nunca, provocando también las lágrimas de Anita y Sthefany y asegurando que no iba a hacer nada más con la soltera en la villa.

No obstante, al volver a 'Villa Montaña', Álvaro mantuvo una conversación con la tentadora. Tumbados en la cama, ella le preguntaba qué pensaba y a qué estaba dando vueltas. El novio de Alba sorprendía entonces con una inesperada confesión: "Érika, te voy a decir una cosa. Me gustaría que te quedaras a dormir".

Acto seguido, le explicaba el motivo por el que le hacía esta petición: "Necesito que te quedes por sentirme bien". Ella aceptaba pero no dudaba en decirle lo que pensaba: "Me he dado cuenta de que te encanta que te diga que me gustas, que te encanta que te diga que te conocería fuera, pero yo después no recibo nada".

Álvaro trataba entonces de transmitirle los motivos: "Pero es que hoy, pues sí, he estado un poco más así porque estaba rayado... No quería enseñarle más imágenes, que más agresivas no iban a ser, pero...". Explicación que no le servía a Érika: "No le quieres dar más imágenes, pero ahora quieres dormir conmigo".

Álvaro, a Érika: "Me apoyas y me siento mejor"

Y es que Álvaro no veía ningún problema en dormir con la tentadora con la que había sobrepasado todos los límites: "Esto tampoco es... Ya he dormido contigo, y haciendo cosas más graves. Ahora dormir contigo para mí no es cagarla con ella. Me apetece que estés aquí porque me apoyas y me siento mejor", insistía.