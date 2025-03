La participante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a la siguiente pregunta: "¿Caíste con Torres porque de verdad te gustaba o por venganza por lo que hizo Eros?"

Bayan: "A mí se me nota todo en la cara y se ve a kilómetros que Torres me gustaba..."

Bayan Al Masri, de 'La isla de las tentaciones', anuncia sus planes de ampliar la familia

Queda poco para que 'La isla de las tentaciones' llegue a su fin y Bayan, participante del reality, se muestra últimamente muy activa en redes sociales. La de Palma de Mallorca no se esconde: hace frente a las críticas que recibe en múltiples ocasiones y realiza confesiones que no dejan indiferente a nadie. Pues bien, la última que ha hecho a través de Instagram ha desatado la locura. Y es que cuando alguien cae en la tentación, muchas veces detrás de ello hay un motivo o una causa por lo que lo ha hecho.

Bayan ha hecho un clásico 'Preguntas y respuestas' a través de Instagram y una de las cuestiones que le planteaban sus seguidores era la siguiente: "¿Caíste con Torres porque de verdad te gustaba o por venganza por lo que hizo Eros?".

"Mi conexión con Torres fue real"

"A mí se me nota todo en la cara y se ve a kilómetros que Torres me gustaba, hice muchas cosas por rencor y venganza, con mucho veneno dentro que salió en esa experiencia", son las primeras palabras de Bayan respondiendo a la pregunta. Pero sus palabras no acaban ahí: "Eso no lo hice por eso. Mi conexión con Torres fue real, y ya sabéis que spoilers no valen".

Bayan hace autocrítica con su concurso

Bayann es consciente de sus errores y hace poco, también en redes, hacía autocrítica con su concurso: "Lo que creo que está pasando es que yo allí no medía mis palabras, si algo me falla muchísimo es la boca. Siempre me ha fallado, de toda la vida. Entonces ahí llegó un punto que me olvidé de que había cámaras y hay cosas que están mal y se me fue la boca y eso hace que la gente desde casa diga: '¿Pero cómo está diciendo esto?'"