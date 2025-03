Montoya y Gabriella se sinceran en su adiós en la villa: "Me vas a tener siempre"

La recta final de las parejas en 'La isla de las tentaciones' ha llegado, con la llegada de las hogueras finales, llegaba el momento de despedirse de sus solteros favoritos, con los que tantos momentos han compartido, como también el adiós a sus villas de la mano de Sandra Barneda.

"Estoy aquí porque tengo que comunicaros que 'La isla de las tentaciones' llega a su fin, en este mismo instante vuestros caminos se separan, es la hora de decir adiós a vuestros solteros favoritos. Volver a verlos o no dependerá solo de vuestra decisión en la hoguera final", comunicaba Sandra Barneda a las chicas. Sthefany, Anita, Bayan y Alba tenían unos momentos a solas para despedirse de Simone, Manuel, Rubén Torres y Borja, tras las hogueras con las tentadoras.

Manuel y Anita protagonizaban un emotivo momento en su adiós. "Me da mucha pena despedirme, gracias por lo bien que te has portado conmigo y por lo buena gente que eres", decía él. "A mí más, no es una despedida, es un hasta pronto", respondía ella, entre besos y abrazos, entre agradecimientos por todo lo vivido en la experiencia.

Bayan no podía evitar las lágrimas al decir unas palabras a Rubén Torres: "Has sido muy importante para mí, me alegro de haberme dado cuenta de que siempre hay más vida. Esta experiencia ha sido un antes y un después para mí, no hubiera sido lo mismo sin ti". "Pase lo que pase, me vas a tener", le dejaba claro él.

Borja, por su parte, quería dejarle claro a Alba que "tiene ganas de seguir conociéndola fuera" y que "ha sido una conexión entre ellos". Como ella de que se alegra de "haberse dejado llevar" con él".

"El hecho de que hayas estado aquí ha sido muy importante para mí, gracias a ti he abierto bastante los ojos", decía Sthefany a Simone, asegurando el italiano que pase lo que pase "siempre la va a estar esperando".

"Muchas gracias por haber formado parte de 'La isla de las tentaciones', por haber sido un apoyo, por haberlas escuchado y mimado", le decía Sandra Barneda a los solteros, lo que hacía romperse a Manuel: "He sido muy feliz aquí, me da mucha pena irme y verte a ti también me emociona un montón". "Hay que despedirse, pero ya sabéis que es un hasta luego, al menos para mí", les dejaba claro la presentadora antes de decirles adiós y dar por finalizada su experiencia en 'La isla de las tentaciones'.

La despedida de los chicos de sus solteras favoritas

Este emocionante momento también se iba a vivir en 'Villa Montaña' con la despedida de los chicos de sus tentadoras favoritas, con las que tanto han compartido. Montoya, Tadeo, Álvaro y Eros tenían un momento para decir adiós a Gabriella, Mayeli, Érika y Claudia.

"Gracias por entenderme, no sé si voy a poder o no conocerte fuera hasta que no vea a Alba cara a cara", explicaba Álvaro a Érika, que lloraba en este momento: "Pensaba que estaba cerrada a conocer a alguien hasta que llegaste tú, aunque te vayas con ella, sé que a mí me has enseñado mucho".

Mayeli pedía a Tadeo que elija con el corazón y que espera poder verle en Madrid, mientras este le agradecía todo lo que ha hecho por él: "Esta experiencia sin ti no hubiera tenido mucho sentido, me has sabido sacar ese amor propio y esa seguridad".

"Me vas a tener siempre, mereces un tiempo para ti", le dejaba claro Claudia a Eros, que se daban un bonito abrazo de despedida.

Montoya sacaba su parte más sentimental en este momento con Gabriella: "Eres una persona que me ha ayudado mucho aquí, has visto mi cambio". "Me vas a tener siempre, eres una persona maravillosa y nunca me voy a olvidar de ti", le decía ella emocionada, lo que generaba un cariñoso beso entre ambos.